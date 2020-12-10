شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «سوفت بنك» يقفز بفضل إدراج «دورداش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، الخميس إذ ضغطت أزمة البريكست والتشاحن السياسي بشأن التحفيز المالي في الولايات المتحدة على معنويات المستثمرين في أنحاء العالم، في حين قفز سهم مجموعة سوفت بنك ذا الثقل في السوق إلى أعلى مستوى في أكثر من 20 عاما بفضل إدراج دورداش.

إدراج دورداش

فقد ارتفع سهم سوفت بنك نحو 11% بعدما حققت شركة التكنولوجيا العملاقة مكاسب 11.2 مليار دولار في قيمة حصتها في شركة دورداش بعد الطرح الأولي الناجح لسهم تطبيق توصيل الطعام الأمريكي في السوق الأربعاء.

ارتفعت أسهم «دورداش» الأمريكية في أول يوم تداول رسمي لأسهم الشركة في بورصة نيويورك، الأربعاء. وأصبحت شركة توصيل الطعام العملاقة محور حديث أسواق التدال مع ارتفاع السهم 86% من لحظة الإدراج ليغلق عند 189.51 دولار. وقفزت بذلك القيمة السوقية للشركة فوق 60 مليار دولار أي ضعف القيمة قبل الإدراج والتي كانت 30 مليار دولار. واستحوذت DoorDash؛ على اهتمام المستثمرين عبر سعيها لجمع 3.1 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي. وكانت الشركة رفعت نطاق الاكتتاب، إلى ما بين 90 و95 دولاراً للسهم، من نحو 85 دولاراً، وطرح الشركة 33 مليون سهم بسعر 100 دولار.

المؤشر نيكاي يتراجع

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.23 بالمئة إلى 26756.24 نقطة، متراجعا عن ذروة 29 عاما ونصف العام التي سجلها في الجلسة السابقة، ومنخفضا لجلسة رابعة في خمس جلسات. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 1776.21 نقطة.

ووافق المشرعون الأمريكيون على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة الأربعاء لكنهم لم يتمكنوا من حل خلافاتهم فيما يتعلق بمساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية تعيق حزمة إنفاق أوسع.

وعلى صعيد البريكست، منح رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية نفسيهما فرصة تنتهى في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبرام اتفاق تجاري جديد.

ومن الأسهم الأسوأ أداء بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس كان سهم دايكين إندستريز الذي تراجع 3.9 بالمئة يتبعه سهم كاو كورب الذي خسر 2.73 بالمئة.

ومن بين الأسهم التي حققت أعلى المكاسب سهم مجموعة سوفت بنك الذي صعد 10.91 بالمئة يليه سهم سيفن آند آي هولدنجز الذي ارتفع 2.85 بالمئة.

وتقدم 114 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 100.

(رويترز)