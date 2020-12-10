تباين سعر اليورو اليوم الخميس 10-12-2020.. ويسجل 18.87 جنيه بالبنك الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 10-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.87 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل بـ18.89 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأربعاء.

واستقر اليورو اليوم الخميس قبل أن يكشف البنك المركزي الأوروبي عن تدابير تحفيز جديدة، بينما هبط الجنيه الإسترليني بعد أن جرى تمديد محادثات تجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى الأيام القليلة القادمة سعيا لتحقيق انفراجة صعبة المنال.

وأوضح مسئولون في البنك المركزي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة أن برنامجا أكبر لمشتريات الطوارئ الخاصة بالجائحة وتقديم المزيد من القروض المدعومة طويلة الأجل للبنوك سيشكلان العمود الفقري لإجراءات على صعيد السياسة.