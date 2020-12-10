شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. والبطاطس بـ3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الخميس 10 -12-2020 تشهد استقرارا فى سوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البطاطس1.5-3 جنيها للكيلو، والكوسة 1.5- 4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو،

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم سجلت الكيلو 2.5-6.5 جنيها،و كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الخيار البلدى تتراوح بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.