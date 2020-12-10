شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. والبطاطس بـ3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الخميس 10 -12-2020 تشهد استقرارا فى سوق العبور للجملة.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البطاطس1.5-3 جنيها للكيلو، والكوسة 1.5- 4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو،
وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم سجلت الكيلو 2.5-6.5 جنيها،و كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.
وأشار النجيب إلى أن أسعار الخيار البلدى تتراوح بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. والبطاطس بـ3 جنيهات للكيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.