شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك القاهرة إلى 2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، أولاً قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك القاهرة من 4 جنيهات للسهم إلى 2 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمقيد بالبورصة المصرية والبالغ 5.250 مليار جنيه، موزعاً على عدد 2.625 مليار سهم (بدلا من عدد 1.3 مليار سهم) بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم (بعد تعديلها) ، ممثلاً في ثلاثة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية.

كما قررت إدراج أسهم بنك القاهرة، بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر، قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك والخاصة بمركز البنك الرئيسي ومحله القانوني طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كمايلي:-

المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني رقم "6" شارع الدكتور مصطفى أبو زهرة – مدينة نصر – مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ووكالات في عموم جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء أو في الخارج مع مراعاة أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها مع مراعاة أحكام القوانين السارية وموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما قررت لجنة القيد، أولاً قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات – Raya Contact Center من 53 مليون جنيه إلى 111.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 58.3 مليون جنيه موزعة على عدد 116.7 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم الواحد تمويلا الأرباح المرحلة و أرباح العام وعلاوة الإصدار ، وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر لعام 2017، والأسهم المجانية موزعة كما يلى :-

- بواقع واحد سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة بما يعادل 106,060,606 سهم توزع على مساهمي الشركة.

- ويخصص الباقي بعدد 10,606,060 سهم لنظام إثابة والتحفيز للعاملين والمديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة و المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 20 فبراير لعام 2018، وإجمالي أسهم الزيادة تمثل " الإصدار الرابع " ؛ وتقيد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية” أسهم “.

ثانيا:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية البالغ عدد أسهمها 116,666,666 سهم على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة أخذاً في الاعتبار الأسهم المخصصة لنظام إثابة و التحفيز للعاملين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر لعام 2020.

ثالثا:- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.