شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة البحرين بختام الأسبوع مدفوعة بارتفاع 4 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحاً 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 638.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 9.92% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 3.16%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.32% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.77% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.66%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات، عن تعيين حسن الشعلة كمدير مالي، وذلك اعتباراً من 10 ديسمبر الجاري.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة فنادق الخليج، عن اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير لعام 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2020.