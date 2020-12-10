شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى يعين "عصام الصغير" بمنصب الأمين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، عن تعيِين عصام الصغير بمنصب الأمين العام للاتحاد، ليتولى مهام الإشراف وإدارة تنفيذ مشاريع "الرؤية العربية" لدعم خطط التحول الرقمي في الدول العربية.

ويعد عصام الصغير من الخبراء المميزين في مجال التحول الرقمي وتطوير وميكنة الخدمات، حيث يمتلك خبرة تربو عن 34 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي تولى خلالها منصب رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، وكمسئول بارز في مجموعة بريد الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهم خلالها بعمل نقلة نوعية بكافة المجالات التكنولوجية والخدمية هذا بالإضافة إلى دوره المميز في التحول الرقمي للهيئات البريدية بالدول العربية الافريقية

كما شارك الصغير في العديد من مجالس إدارات الاتحادات والمنظمات العربية والافريقية والعالمية.

وأوضح الاتحاد أن الخبرات التي يمتلكها عصام الصغير من شأنها أن تساهم في تنفيذ مبادرات الرؤية العربية خاصةً في مشاريع التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المنطقة العربية ودول أفريقيا.