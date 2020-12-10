شكرا لقرائتكم خبر عن اورنچ مصر تعلن عن توفير خطوط المحمول للتابلت التعليمى مجانا بالإضافة إلى باقة انترنت مخفضة مع باقة " GOتعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم وإمداد الطلبة بأحدث الوسائل التقنية المتوافقة مع أنظمة التعليم الجديدة، أطلقت اورنچ، أسرع شبكة فى مصر، خطوط الانترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوى الذين يستعدون لبدء عام دراسى جديد، بما يخدم تفعيل "التابلت التعليمي" الذى تسلمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلبة هذه المرحلة.

وبفضل شبكاتها المطورة وبنيتها التحتية الفائقة، تربعت اورنچ على عرش أسرع شبكات الاتصالات فى مصر خاصة فيما يتعلق بنقل البيانات وسرعات الموبايل إنترنت، وهو ما يعد عاملا أساسيا لتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية التى يوفرها التابلت سواء عن طريق بنك المعرفة المصرى أو محرك البحث العلمى لشركاء بنك المعرفة وغيرها من المواقع التعليمية.

وجاءت خطوة طرح الباقات المخفضة بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا انترنت ب 5 جنيهات فقط حصرياً للطلاب الحاصلين على تابلت التعليم المصرى.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ أحمد العبد، نائب رئيس أورنچ مصر للقطاع التجارى إن الشركة قدمت العديد من الإسهامات لدعم جهود الدولة فى تطوير التعليم وأدواته وتقنياته وفقا لأحدث الوسائل، موضحاً أن اورنچ دائما تكثف جهودها لخدمة الطلاب والشباب فهم محور اهتمامنا دائما".