شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات و"القومى لبحوث الإسكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة صناعات مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يمثل أطر للتعاون الثنائي بين الصناعة والبحث العلمي.

وقع البروتوكول المهندس أحمد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور المهندس سيد أباظة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، واعضاء مجلس إدارة الغرفة، المهندس إسماعيل لقمة، المهندس إمام عفيفي، والمهندس هشام مدكور أبو العز والمهندسة نادية عبد الحفيظ والمهندس علي سنجر والدكتور محمد خطاب والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.

وأكد المهندس أحمد عبد الحميد، أن الاتفاقية، تهدف إلي تقوية التعاون والترابط بين الهيئات الأكاديمية والمراكز البحثية والعلمية في مصر وبين الصناعة الوطنية بوجه عام وصناعات مواد البناء بوجه خاص، لافتا أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أحد أهم المراكز البحثية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فيما تمثل «الغرفة» حوالى 3500 شركة ومصنع.

وأشار إلي أهمية التعاون الصناعي والبحثي المشترك مع الجهة الحكومية المسئولة عن عمل البحوث والدراسات وإجراء الإختبارات والقياسات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل فى مجال الإسكان وصناعات مواد البناء.

وأوضح أن مدة الاتفاقية 3 سنوات، وتتيح للجانبان تبادل الخدمات والمزايا بما يعود بالنفع المشترك، ومنها الترويج لخدمات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بين أعضاء الغرفة مقابل حصولها علي امتيازات في تقديم خدمات المركز بأسعار مخفضة للشركات والمصانع أعضاء الغرفة، وتوفير المواصفات القياسية الخاصة بمواد البناء وخدمات إجراء الدراسات والبحوث والإختبارات والفحص والقياسات المعملية على مواد البناء، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل فى مجال مواد البناء، بالاضافة إلي معاونة أعضاء الغرفة فى حل اية مشكلة فنية قد تواجه الشركات والمصانع فى عمليات الإنتاج ومساعدتهم في إستيفاء المواصفات الفنية.

وعلي هامش اللقاء قام المهندس أحمد عبدالحميد رئيس الغرفة واعضاء مجلس الإدارة بأهداء الدرع التذكاري لغرفة صناعات مواد البناء للدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.