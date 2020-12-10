شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.2% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحاً 10.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5559.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً 3.7 نقطة ليغلق عند مستوى 6097.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% رابحاً 41.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4497.72 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.55% رابحاً 25.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4618.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208.7 مليون سهم بقيمة 36.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9440 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع المنافع 1.86%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.51%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.12%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 28.21%، يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 12.87%، ثم سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 9.97%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.92% يليه سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 4.29%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 3.39%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، عن موافقة الجمعية العامة العادية، المنعقدة اليوم الخميس، على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 59.5 مليون دينار كويتي، وفقاً للمركز المالي المرحلي المكثف المجمع (غير المدقق) كما في 30 سبتمبر 2020، وذلك عن طريق استخدام علاوة الإصدار البالغة 12.3 مليون دينار كويتي، والاحتياطي القانوني 660.9 ألف دينار كويتي، والاحتياطي الاختياري 660.9 ألف دينار كويتي، ليصبح مبلغ الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء هو 45.9 مليون دينار كويتي، وهي تمثل ما نسبته 72% من رأس مال الشركة.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة، أن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة 100% قامت بإتمام صفقة بيع عقار مدرج ضمن العقارات الاستثمارية المملوكة للشركة داخل دولة الكويت بمبلغ وقدره 2.3 مليون دينار كويتي، ويساهم ذلك في تحقيق ربح يبلغ 150 ألف دينار كويتي، وسيدرج ضمن البيانات المالية للشركة في ديسمبر 2020.