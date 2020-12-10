شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس تتوقع استقرار أسعار الفائدة فى آخر اجتماع للبنك المركزى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، استقرار أسعار الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام يوم 24 ديسمبر الجاري، مبررة رأيها بأن البنك المركزي سيتجنب مسار التيسير النقدي في آخر اجتماع كاستراحة بعد خفض 4% في عام 2020.

وتوقعت "السويفي"، في تصريحات صحفية، أن تنتهي السنة المالية 2020-2021، بمعدل تضخم بمتوسط 4.9%، وذلك بعدما قفز معدل التضخم في إجمالي مصر في نوفمبر، حيث وصل إلى 1.1% مقارنة بالشهر السابق و 6.3% على أساس سنوي مقابل 0.2% على أساس شهري و 5.3% على أساس سنوي في أكتوبر.

كما ارتفع معدل التضخم في الحضر أيضًا، حيث بلغ 0.8% شهريًا و5.7% سنويًا في نوفمبر، مقارنة بـ 0.2% شهريًا و 5.1% سنويًا في أكتوبر، متوقعة أن ينتهي التضخم الحضري السنة المالية 2020/2021 بـ"متوسط" 5.0%، ولقد تجاوز معدل التضخم في نوفمبر التوقعات البالغة 0.3% شهريًا و5.4% سنويًا لإجمالي مصر و0.3% شهريًا و5.1% سنويًا لمصر الحضر.

وجاء الارتفاع هذا الشهر نتيجة نمو قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى نمو له منذ أبريل 2020، بعد النمو الضعيف للغاية والسلبي للفئة في بعض الأحيان خلال عامي 2019 و2020، وكان تقلب أسعار الخضروات مسؤولاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث ظلت معظم الفئات مستقرة بينما شهدت أسعار بعض الخضروات الرئيسية مثل الطماطم زيادة بنسبة 130% مقارنة بالشهر السابق.