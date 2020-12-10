تعرف على بنود إنفاق المصريين على الطعام وفق بحث الدخل والإنفاق 19/20.. انفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق/ الاستهلاك، الذى يصدره الجهاز سنويا، ومن أحد أهم المؤشرات التى ترصد التوزيع النسبى للإنفاق الفعلى للأسرة على بنود الطعام والشراب، وفى الدورية الحالية للتقرير لعام 2019/2020، سجل حجم المنفق على الطعام من إجمالى إنفاق الأسرة السنوى نحو 31.1%، ولكن أين ينفق المصريون أموالهم لشراء الطعام والشراب. وينشر ”الخليج 365” أهم مؤشرات الإنفاق الفعلى للأسرة على بنود الطعام والشراب، وفى الدورية الحالية للتقرير لعام 2019/2020، وهي كالتالي: تصدرت اللحوم قائمة إنفاق المصريين على بنود الطعام والشراب بنسبة 26.1%. جاءت الخضر في المركز الثاني من إنفاق الأسر المصرية بنسبة 16.2%. في المركز الثالث جاءت الحبوب والخبز بنسبة 13.7%. جاءت الألبان والجبن والبيض في المركز الرابع بنسبة 13%. سجل إنفاق المصريين على الزيوت والدهون نسبة 7.9%. سجل إنفاق المصريين على شراء الأسماك نسبة 6.4%. سجل إنفاق المصريين على الفاكهة نسبة 5.6%. سجل إنفاق المصريين على السكريات نسبة 4.8%. سجل إنفاق المصريين على المشروبات غير الكحولية نسبة 4.1%. وأخيرا سجل إنفاق المصريين على الكاتشب والمايونيز والخل والملح وبنود أخرى نسبة 2.3%.

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