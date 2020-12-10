شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل التركيز على أخبار لقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليواصل الخام الأمريكي مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،وخام برنت لليوم الثالث على التوالي ،بفضل تركيز السوق على الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،وطغي ذلك على تأثير بيانات رسمية فى الولايات المتحدة أظهرت زيادة كبيرة وغير متوقع فى مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 0.6% إلى مستوي 45.98$ ، من مستوى الافتتاح عند 45.67$، وسجل أدنى مستوي عند 45.55$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 49.38$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 49.04$ ، وسجل أدنى مستوي عند 48.88$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إن نتائج دراسة تحليلية أثبتت أن لقاح "فايزر-بيونتيك" يفي بمعايير النجاح المطلوبة.

عزز هذا التقرير من توقعات،أن الهيئة الأمريكية ستعطي "الضوء الأخضر" قريبا جدا للاستخدام الطارئ لهذا اللقاح فى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قد تعهد بتطعيم 100 مليون مواطن أمريكي خلال 100 يوم بعد توليه مهام منصبه رسميا فى كانون الثاني/يناير المقبل.

وفى كندا ،وافقت وزارة الصحة الكندية على لقاح كوفيد-19 المطور من شركتي فايزر و بيونتيك ،الأمر الذي يمهد الطريق لبدء حملة التطعيم على مستوي البلاد الأسبوع المقبل ، لتصبح كندا الدولة الثانية فى العالم بعد بريطانيا التي تعطي رسميا الضوء الأخضر لهذا اللقاح.

وبدأت فعليا المملكة المتحدة البريطانية يوم الثلاثاء أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا ، بعدما منحت السلطات الصحية ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك".

تدعم تلك التطورات الإيجابية أسواق الطاقة، حيث من المتوقع أن يتحسن الطلب على الوقود مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد استخدام اللقاحات على نطاق واسع.

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 15.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 4 كانون الأول/ديسمبر ، فى أول زيادة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر زيادة أسبوعية منذ نيسان/أبريل الماضي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.9 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر، ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.