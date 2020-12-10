شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليصل إلى مشارف حاجز 0.7500، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.7530 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.7600 كهدف إيجابي تالي، بينما يمثل الثبات فوق 0.7410 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7410 والمقاومة 0.7550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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