شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية جديدة ليتحرك فوق حاجز 49.00، في طريقه لاختبار محتمل للمقاومة المحورية 49.84، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تبدأ أهدافها بكسر 48.10 لتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 46.50 الذي يمثّل المحطة التصحيحية التالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط