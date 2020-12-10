شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي جديد ليهاجم مستوى 1838.00 ويتجه نحو إجراء تصحيح هابط على المدى اللحظي، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه من المستوى المذكور الذي يتحول إلى مقاومة الآن، والدعم 1833.00، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مستويات 1820.00 وقد يمتد إلى 1807.00، بينما اختراق المقاومة سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 1850.00 ثم 1870.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي