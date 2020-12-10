شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يرتفع قليلاً – تحليل – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.72% بما يعادل 0.46 نقطة ليستقر على سعر 64.37 دولار، وما كبح من مكاسب السهم هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 65.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 70.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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