الذهب يتراجع مع قلق المستثمرين لإرجاء التحفيز الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تراجع الذهب اليوم الخميس بعد عمليات بيع مكثفة شهدها في الجلسة السابقة مع استمرار الضبابية فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1835.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع بما يصل إلى 2.5 بالمئة أمس الأربعاء. واستقر الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة عند 1839.20 دولار.

وقال لاكلان شو رئيس أبحاث السلع الأساسية لدى بنك أستراليا الوطني "واجه الذهب صعوبات بسبب إحباط الأسواق من عدم قدرة النواب في الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مالي كانت تتوقعه".

وأضاف "قد نشهد تغيرا في النظام بأسواق الذهب في ظل ضعف ارتباطها بالعائدات الحقيقية، بسبب استمرار اتجاه المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة مما يخلق آفاق زاخرة بالتحديات للملاذات الآمنة مثل الذهب".

وينتظر المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية المقرر صدوره الساعة 1245 بتوقيت جرينتش ويتوقع أن يكشف عن إجراءات تحفيز نقدي جديدة، كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية المقرر أن تصدر في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 999.21 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2283.73 دولار.