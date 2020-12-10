فرنسا تفرض غرامة قدرها مئة مليون يورو على غوغل و35 مليونا على أمازون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في فرنسا الخميس أنها فرضت غرامات على مجموعتي غوغل وأمازون تبلغ على التوالي 100 مليون يورو و 35 مليون يورو بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).

وتأخذ اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات على موقعي غوغل (فرنسا) وأمازون (فرنسا) خصوصا ممارسة إيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الإنترنت "من دون الحصول على موافقته المسبقة" .