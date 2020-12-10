بنك الكويت المركزي يخصص اصدار سندات وتورق ب280 مليون دينار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 280 مليون دينار كويتي (نحو 924 مليون دولار امريكي). وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجل الاصدار يبلغ ستة أشهر بمعدل عائد 250ر1 في المئة. وكان (المركزي) أصدر نهاية نوفمبر الماضي (سندات وتورق) ب 360 مليون دينار كويتي (نحو 18ر1 مليار دولار) لنفس الاجل ونفس العائد.

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