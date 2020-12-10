بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5549 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر257 مليون سهم تمت عبر 10497 صفقة نقدية بقيمة 5ر42 مليون دينار كويتي (نحو 5ر144 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر2 نقطة ليبلغ مستوى 35ر4456 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر200 مليون سهم تمت عبر 5357 صفقة نقدية بقيمة 2ر16 مليون دينار (نحو 55 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 60ر6101 نقطة بنسبة هبوط بلغت 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر57 مليون سهم تمت عبر 5140 صفقة بقيمة 2ر26 مليون دينار (نحو 08ر89 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر8 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4593 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12ر164 مليون سهم تمت عبر 3913 صفقة نقدية بقيمة 4ر13 مليون دينار (نحو 5ر45 مليون دولار).

وكانت شركات (بريق) و(المنار) و(قيوين أ) و(ياكو) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أعيان) و(أرزان) و(الأولى) و(التعمير) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (تحصيلات) و(كويت ت) و(يونيكاب) و(يوباك) الأكثر انخفاضا.