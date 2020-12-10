شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي: تحويلات الوافدين والإنفاق على السفر يتراجعان بنهاية الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت تحويلات الوافدين في الكويت إلى بلدانهم 21.96% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، وذلك من 1.35 إلى 1.056 مليار دينار.

في الوقت نفسه زادت تلك التحويلات خلال النصف الأول من 2020 بنحو 12.13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك من 2.15 إلى 2.41 مليار دينار، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات عن الربع الثاني، التي أصدرها بنك الكويت المركزي أمس، أن تداعيات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تسبّبت بتراجع إنفاق الكويتيين على السفر بنحو 93.14% خلال الربع الثاني، إذ بلغ إنفاقهم نحو 81.7 مليون دينار مقارنة بـ 1.19 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020.

فيما سجّل إجمالي الإنفاق على السفر خلال النصف الأول من 2020 نحو 1.27 مليار دينار متراجعاً 56.35% عن مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 2.916 مليار دينار.

وكانت نسبة التحويلات المصرفية للوافدين بالكويت قد انخفضت بنسبة 80% خلال فترة الحظر الشامل مقارنة بما قبلها، وذلك رغم عمل ما يقارب 4 شركات صرافة بالنظام الالكتروني والتحويلات الاونلاين في هذه الفترة.

وأدى إغلاق شركات الصرافة إلى تراجع كبير في التحويلات، وذلك بسبب أن العديد من الذين يقومون بعمليات التحويل لم يفعلوا أرقام هواتفهم لدى البنوك وتحديث البيانات لديها، لاسيما ان عمليات الدفع الالكتروني تتطلب إتمامها لاستقبال رسالة نصية تتضمن رقم otp لإتمام عملية الدفع، حيث إن تحديث البيانات يحمي المتعاملين أنفسهم من الاحتيال المالي.