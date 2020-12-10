شكرا لقرائتكم خبر عن ميرسك تختار مستودعات "أجيليتي" لإرساء مركزها الإقليمي في أبيدجان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة ميرسك باختيار مستودع شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة بسوق الأسهم الكويتية الجديد في أبيدجان لإرساء مرفقها الجديد المخصص لخدمات التخزين وتجزئة الشحنات المجمعة والتوزيع في العاصمة الاقتصادية لساحل العاج.

وتبلغ مساحة المرفق الذي تم افتتاحه حديثاً، خمسة آلاف متر مربع ويسع 3.9 ألف موضع تخزيني ويفي بكافة المتطلبات الخاصة بعملاء ميرسك العالميين على تعدد قطاعاتهم بما في ذلك؛ البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية وقطاع التكنولوجيا، بحسب صحيفة السياسية.

وتقوم أجيليتي بتمويل وتطوير 250 ألف متر مربع من المستودعات في هذا الموقع الذي من شأنه أن يصبح مركزاً للتميز لخدمات لتخزين في المنطقة لدعم الشركات العاملة في ومن ساحل العاج .

يذكر أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية، قالت في منتصف الشهر الماضي إنها تجري محادثات مع الشركات المنتجة للقاح كورونا والحكومات، وذلك للمساهمة في توزيع لقاح كورونا عند جهوزيته.

وأوضحت الشركة، إنها تمتلك البنية التحتية في أكثر من 120 دولة ولديها القدرة على توزيع اللقاح، لاسيما في الأسواق الناشئة.

وأعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، الشهر الماضي، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 29.4% إلى 15.31 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 21.68 مليون دينار بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 50.4% بالغة 31.52 مليون دينار ، مقابل أرباح بقيمة 63.57 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على بعض قطاعات الشركة، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح إلى 37%، مقارنة بـ 41.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح أجيليتي خلال عام 2019 بنسبة 7% إلى 86.79 مليون دينار، مقابل 81.1 مليون دينار بالعام السابق له.