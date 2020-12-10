شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الكويت تسعى لتوقيع عقد توريد 31 برج حفر بقيمة 754 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط شركة نفط الكويت لمنح عقود توريد 31 برج حفر بقيمة 230 مليون دينار أو ما يعادل 754 مليون دولار، وهذه العقود تأتي في إطار جهود شركة نفط الكويت لتوسيع عمليات الحفر والاستكشاف والتطوير.

كما تخطط ذات الشركة لحفر حوالي 400 بئر جديدة للنفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام من 3.15 ملايين برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل بحلول عام 2040، حسبما أوردت صحيفة الأنباء الكويتية.

يشار إلى أن عماد سلطان، الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، التي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، قال في وقت سابق، إن الشركة استطاعت تحقيق 4 اكتشافات نفطية خلال العام المالي المنصرم 2019/2020.

وأشار إلى أن الشركة حافظت على طاقة انتاجية تقدر بحوالي 2.806 مليون برميل يوميا، وصل معدل إنتاج الغاز غير المصاحب لديها إلى 490 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

يشار إلى أنه قبل أزمة كورونا كانت شركة نفط الكويت تخطط لإنفاق 15.2 مليار دينار (ما يعادل 50 مليار دولار) على مشاريع إنتاج الخام والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة وتحديدا بالفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025.

وكانت الشركة تتوقع زيادة طاقة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب لدى الشركة من 500 مليون قدم مكعبة حاليا إلى نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول 2023.

والشركة أحد روافد الإيرادات النفطية بالدولة. وكانت بيانات رسمية أفادت في وقت سابق أن الإيرادات النفطية بالدولة المقدرة 12.9 مليار دينار بميزانية 2020-2021 تعكس انخفاض بنسبة 7.2% عن موازنة السنة المالية.