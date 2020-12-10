شكرا لقرائتكم خبر عن مليارديرات أمريكا يُضيفون لثرواتهم تريليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك: «أ.ف.ب»

أظهرت دراسة نشرت، الأربعاء، أن ثروات أصحاب المليارات في الولايات المتحدة زادت أكثر من تريليون دولار منذ بداية جائحة «كوفيد ـ 19»، ما يثير جدلاً حول فرض ضرائب أكبر على الأغنياء.

وكشف معهد الدراسات السياسية وأمريكيين من أجل العدالة الضريبية، أن مجموعة ثروات أصحاب المليارات البالغ عددهم 651 مليارديراً في الولايات المتحدة، ارتفعت من 2,95 تريليون دولار في 18 مارس/آذار، إلى 4,01 تريليونات دولار، الاثنين.

وقال المدير التنفيذي للمعهد فرانك كليمنتي: «لم تشهد الولايات المتحدة من قبل مثل هذا التراكم للثروة في أيدي قلة من الناس»، مشيراً إلى أن قيمة الأرباح تتجاوز حزمة إنعاش الاقتصاد الأمريكي التي ينظر فيها الكونجرس.

وأضاف أن «أرباحهم من جراء الوباء هائلة لدرجة أن أصحاب المليارات الأمريكيين يمكنهم دفع فاتورة قرار إنعاش كبير مرتبط بـ«كوفيد ـ 19» من دون أن يخسروا سنتاً من قيمة ثرواتهم قبل انتشار فيروس كورونا.

وتؤجج الدراسة الجدل المحتدم أساساً في الولايات المتحدة، حول فرض ضرائب أكبر على الأغنياء لتقليص التفاوت المتزايد في الثروة.

على سبيل المثال، تضغط ألكساندريا أوكاسيو كورتي، النجمة الصاعدة في الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، من أجل زيادة الضرائب في نيويورك، التي تواجه مثل العديد من الولايات، أزمة في موازنتها بسبب الوباء.

وأشارت دراسة نشرها بنك «يو بي أس» وشركة «بي دبليو سي» للمحاسبة في أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن الثروة التراكمية لأصحاب مليارات الدولارات في العالم سجلت رقماً قياسياً جديداً قدره 10,2 تريليون دولار، أعلى من الذروة السابقة البالغة 8,9 مليار دولار المسجلة عام 2017.

وتسبب الوباء في انهيار سوق الأوراق المالية في مارس/آذار، وأدى إلى خروج البعض من نادي أصحاب المليارات، قبل حدوث انتعاش حاد في أسهم التكنولوجيا والصحة عزز ثروات المليارديرات في تلك القطاعات.