شكرا لقرائتكم خبر عن "حدوته" سلسلة حلقات تعريفيه بمقتنيات "متحف الفن الإسلامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، سلسلة من الحلقات التعريفية بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات اثرية تحت عنوان "حدوته".

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة ونشر الوعي الأثري بين فئات الجمهور وتعريفهم بالمتاحف الأثرية المصرية ومقتنياتها.

وأوضح ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الاسلامي، أن البرنامج عبارة عن سلسلة من الفيديوهات تُعرض كل شهر، تروي لنا تاريخ المتحف ومقتنياته الاثرية، بطريقة مبسطة وسهلة لكي تصل لكافة المراحل العمرية والفئات المجتمعية.



باب السيدة زينب

وأضاف أن أولى هذه الحلقات ستكون عن قصة باب السيدة زينب الذي يزين القاعة الرئيسية بالمتحف.

يذكر أن باب السيدة زينب من أكبر الأبواب المصفحة بالفضة في العالم، ونُقل الباب إلى متحف الفن الإسلامي من مسجد السيدة زينب، وهو يعكس مدى الاندماج والإتقان الفني في تنفيذ الزخارف بالطابع الإسلامي.