شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11006 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2254 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13201 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4258 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2115 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3074 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، إيديتا للصناعات الغذائية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، 215 ألف سهم، 7450 سهم، 9200 سهم، 18 مليون سهم، 81104 سهم، 13149 سهم، 9.5 مليون سهم، 3.9 مليون سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، 2.5 مليون سهم، 39.8 مليون سهم، 90.2 مليون سهم، 6.5 ملون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، الأهرام للطباعة والتغليف، 1000 سهم، 20889 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الكابلات الكهربائية المصرية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 20 ألف سهم، 12 مليون سهم، 39.8 مليون سهم، 90.2 مليون سهم، 500 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة المتحدة للإسكان والتعمير 10.4 مليون سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة، وهي الموافقة على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً، وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس.ايه.اس، والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية والبالغ سعره 7.5 جنيه للسهم الواحد.

كما وافق مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً، وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس.ايه.اس، والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية والبالغ سعره 7.5 جنيه للسهم الواحد.

وفي سياق منفصل وافق مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، على إلغاء عقود التأجير التمويلي المبرمة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المالكة للجامعة بنسبة 99.68% والمتمثلة في العقد رقم 12075 بتاريخ 15 يونيو عام 2009، وملحق عقده المؤرخ 13 فبراير عام 2013 والعقد رقم 6103 بتاريخ 11 مايو 2005 وملحق عقده المؤرخ 27 فبراير عام 2014، وتحديد القيمة المتبقية من الأقساط إلى مديونية مباشرة بين الشركة والجامعة ينظمها عقد اتفاق يتضمن كافة الشروط والمواعيد والأقساط الموجودة في العقود.