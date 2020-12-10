شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وسنغافورة توقعان اتفاقية تجارة حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت بريطانيا وسنغافورة اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وذلك فى ظل تضاؤل الآمال فى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، وفقا لبيان وزارى مشترك من البلدين أن المملكة المتحدة وسنغافورة أعربا عن سعادتهما إزاء إعلان توقيع اتفاقية تجارة حرة مشتركة. وأفاد الراديو بأن قيمة تجارة لندن وسنغافورة تبلغ حاليا 22 مليار دولار سنويا، وكانت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة قد أعلنت في 23 نوفمبر الماضي أن اقتصاد البلاد شهد انتعاشا بشكل أفضل مما كان متوقعا، إذ سجل نموًا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 9.2 % على أساس ربع سنوي، يذكر أن الربع الثاني شهد تقلص الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بنسبة قياسية بلغت 13.2 % بعد أن اضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق وفرض الإغلاق في الدول التي لها شراكة تجارية مع سنغافورة.

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