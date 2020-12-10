شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتسبب فى بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس أن تعافي الاقتصاد البريطاني توقف تقريبا في أكتوبر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والذي وجه ضربة لقطاع الضيافة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يتفق مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لتباطؤ النمو من 1.1 في سبتمبر .

وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية جوناثان أثو إن "إعادة فرض بعض قيود (مكافحة الفيروس) ألحقت الضرر بنمو الخدمات، مع تراجعات كبيرة في قطاع الضيافة، ما يعني أن الاقتصاد نما في المجمل بشكل طفيف".

وكان الناتج الاقتصادي البريطاني في أكتوبر دون المستويات المسجلة قبل عام بنسبة 8.2 بالمئة، في تغير بسيط عن تراجع 8.4 بالمئة في سبتمبر . وتباطأ النمو في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلى 10.2 بالمئة من 15.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر .