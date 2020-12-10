استقرار أسعار الدواجن اليوم والكيلو في المزرعة بين 19-20 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 10-12-2020 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن في المزرعة 19-20 جنيها للكيلو، وسعر للمستهلك يتراوح بين 23--25 جنيها للكيلو.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 24.5جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.
فيما تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع والبقالين صرف مقررات شهر ديسمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب استمرار طرح السلع ومنتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما يتم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.
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