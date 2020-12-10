تعرف على أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.1% فى نوفمبر الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ 111.2 نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.1% عن شهر أكتوبر 2020. وأرجع بيان الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 25%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -4.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.4%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة -0.6%. وسجل معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية 6.3% لشهر نوفمبر 2020 مقابل 2.7% لنفس الشهـر من العام السابق. أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر نوفمبر 2020 مقـارنة بشهـر أكتوبر 2020): وسجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاُ قدره 3.2% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 25% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 60.6% حيث ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 131.3%، بسلة خضراء بنسبة 46.6% والبامية بنسبة 18.5%. ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6% بسبب ارتفاع مجموعة منتجات حبوب أخرى بنسبة 1.5% ومجموعة المكرونة بنسبة 0.9%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -4.6% بسبب انخفاض مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة -8.7% ومجموعة الموز بنسبة -8.2%. وانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.8% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة -1.5%. وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 1.5%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة -0.6%. وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضاً قدره -0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة -0.2%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.4%. وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.2%. وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5% ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4%. وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.1% ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.1%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.3% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%. وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً قدره -0.1% بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة -0.2%، ومجموعة العناية شخصية بنسبة -0.1%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 0.1%. التغير السنوي (شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2019): وبالنسبة للتغير السنوي فقد سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 4.0% وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 25.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 60.8% حيث ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 127.6% والفلفل الرومي/البلدي بنسبة 15.8%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4% بسبب ارتفاع أسعار لحم بقرى وجاموسى مشفى متوسط بنسبة 12.9%، لحم بقرى وجاموسى مشفى كبير بنسبة 11.1% والدجاج الأبيض بنسبة 2.5%. وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع أسعار المياه الغازية بنسبة 5.7%، وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.3% بسبب ارتفاع أسعار التفاح بنسبة 17% والجوافة بنسبة 16.2%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.7% بسبب ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 11.1% والمكرونة بنسبة 2.6%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة -6.1% بسبب انخفاض أسعار زيوت طالحة للأكل بنسبة -9.0%. وانخفضت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -6.0% بسبب انخفاض أسعار السكر بنسبة -9%، وانخفضت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة -3.5% بسبب انخفاض أسعار الملح والتوابل بنسبة -5.1%، وانخفضت أسعار مجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة -1.6% بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة -9.2%، وانخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -1.4% بسبب انخفاض أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة -1.9%. وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 11% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 11%، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 2.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 7.8%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 4.1% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 3.1%. وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 4.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 2.3%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.7%، كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 2.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.5%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.9%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 1.3% ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.4%. وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 5.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.2%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 7.7% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.6%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 4.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 8.3%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.3% ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.2%. وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 2% ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.2%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 6.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 6.9%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 5.7% ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 2.6%. وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 29.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.5%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2% ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة 12.3%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 5.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 12.1% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 5%، كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 9.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 35%، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 5.3% ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 4.2%.

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