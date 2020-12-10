شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سليبة مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الخميس.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعناها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية ومع قلق المستثمرين من استمرار عدم توصل المشرعين الأمريكيين لاتفاق حيال حزمة تحفيز مالية جديدة بالتزامن مع اشتداد تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور قراءة إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 21.6 مقابل 0.1 في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع 3.5.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم أيضا لليابان مع ضدوؤ قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.2% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 2.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن نشرته الفصلية.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت لاحق اليوم لمناقشة البت في منح لقاح كورونا المشترك من قبل شركة فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية تصريح بالاستخدام الطارئ من عدمه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 67.78 مليون ولقي 1,551,214 شخص مصرعهم في 220 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.12% ليخسر 2.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,777.21، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.33% ليخسر هو الأخر 88.97 نقطة ويصل إلى المستوى 26,728.97.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.22% ليربح 10.63 نقطة ويصل إلى المستوى 4,953.33، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 6.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3,378.77

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.37% ليخسر 97.77 نقطة ويصل إلى المستوى 26,405.07، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.23% ليخسر هو الأخر 6.32 نقطة ويصل إلى المستوى 2,749.15.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.05% ليخسر 6.70 نقطة ويصل إلى المستوى 12,882.70، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.67% ليخسر هو الأخر 44.87 نقطة ويصل إلى المستوى 6,683.60.