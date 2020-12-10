شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة يؤكد حرص الشركة على توفير الأدوية بسعر مناسب فى السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، حرص شركات القابضة للأدوية على توفير الدواء بسعر مناسب فى السوق المحلى كهدف أساسى للشركات فى إطار دورها المجتمعى، لافتا إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت فى تحسين النتائج المالية للشركات التابعة بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع الدواء سواء التأثير السلبى أو التأثير الإيجابى.

أضاف الدكتور أحمد حجازى لليوم السابع "نحن بالفعل عملنا على محاور كثيرة منها بفضل الدعم الكبير من الوزير هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فهو يجتمع معنا مرة كل 15 يوما، ويتابع بنفسه ويتم عرض المشكلات وحلها ومناقشة استراتيجيات العمل والتطوير، وبالفعل قدم لنا دعما كبيرا خاصة فى ملف التعاون مع وزارة الصحة، لتحسين أسعار بعض الأدوية التى كنا ننتجها بالخسارة، حيث كان عندنا ما يزيد عن 360 مستحضر يباع بأقل من التكلفة ووزارة الصحة تفهمت هذا الأمر وتم تحريك الأسعار، مما انعكس على إيرادات الشركات بحيث يمكننا استكمال التطوير".

وأشار رئيس القابضة للأدوية أيضا إلى "إننا عملنا على مزيج البيع وزيادة الإنتاج للأصناف التى عليها إقبال، وركزنا على آليات التسويق داخل الشركات وأنشأنا وحدة تسويق مركزى تشترك مع مسئولى التسويق فى الشركات، وفى وضع الخطط التسويقية فى الشركات داخل مصر وكان لها تأثير كبير ولا سيما أن التأثير الايجابى لكورونا محدود على نتائج الاعمال الكبيرة، وأننا تحولنا من خسارة 128 مليون جنيه فى 2017-2018، وفى العام المالى 2018-2019 حقنا أرباحا بلغت 338 مليون جنيه ربحية، فى حين حققنا فى العام المالى 209-2020 نحو 800 مليون جنيه ربحية وهو ارتفاع كبير".

وفيما يتعلق بالإيرادات كشف الدكتور أحمد حجازى نجاح الشركة فى تحقيق حجم إيرادات بلغ 20.5 مليار جنيه العام المالى 2019-2020،مقابل 17 مليار جنيه العام المالى 2018-2019 ومقابل 12.9 مليار جنيه العام المالى2017-2018.