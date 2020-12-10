شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استقرار تداولات المؤشر أعلى مستوى 8,614.50، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.56% بما يعادل 48.08 نقطة، في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة المؤشر.
لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، فطيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، نتوقع له الارتفاع ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8,800.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,510.68 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
122
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
58
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عدد أسهم الشركات الثابتة
18
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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