شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد تذبذب في الأداء -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى6101 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، في ظل استمرار تذبذب التداولات في نطاق ضيق مما يعكس حيرة المتداولين، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تداوله بين مستوى 5850 نقطة ومستوى 6250 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,036 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,130 نقطة