شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فايزر" ينخفض بعد التعرض لاختراق إلكتروني وسرقة ملفات لقاح "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فايزر" خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب إعلان الشركة الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" عن تعرضها لاختراق إلكتروني وسرقة ملفات متعلقة لقاحهما المضاد لفيروس كورونا.



وذكرت "فايزر" و"يونتك" في بيان مشترك أن الوثائق المختصة بتطوير لقاح "كورونا" تم الاستيلاء عليها في هجوم إلكتروني على أنظمتهما في اوروبا.



وتعرضت وكالة الدواء الأوروبية هي الاخرى في وقت سابق اليوم لهجمات سيبرانية، لكنها لم تؤكد أو تنفي سرقة بيانات أو معلومات من عدمه.



يأتي ذلك بعد إعلان عدة دول على مستوى العالم من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عزمها استخدام لقاح "فايزر" و"بيونتك" بشكل طاريء لاحتواء فيروس كورونا.



وكشفت بريطانيا في وقت سابق هذا الأسبوع عن البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر" على أن يتم توسيع نطاق هذه الخطوة تدريجيا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فايزر" بنسبة 1.7% إلى 41.8 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في جلسة الأربعاء عند 43.08 دولار في حين سجل أقل سعر عند 41.1 دولار.