شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع قبيل تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عقود الذرة خلال تعاملات يوم الأربعاء بفعل عملية تغطية بيعية رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الشهري غدا الخميس.



وتلقت عقود الذرة بعض الدعم من استمرار القلق من جفاف الطقس في دول لاتينية من بينها الأرجنتين، وذلك رغم سقوط أمطار في بعض المناطق بدولة البرازيل التي تعد من كبرى مصدري الحبوب في العالم.



وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تساقط المزيد من الأمطار في البرازيل وشمالي الأرجنتين في الأسبوع الجاري.



وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير حديث عن أن شركات خاصة في الولايات المتحدة صدرت 257.071 ألف طن من الذرة إلى المكسيك.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:36بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% إلى 4.23 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 4.24 دولار وأقل سعر عند 4.19 دولار.