شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.29% بما يعادل 0.28 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.38 ومستوى المقاومة 9.15.