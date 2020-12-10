شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شاكر (1214) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.18% بما يعادل -0.20 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 19.44، طيلة ثبات الدعم 16.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.40 ومستوى المقاومة 18.00.