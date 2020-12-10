شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الفخارية (2360) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.98% بما يعادل 2.10 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول تصريف تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 65.00، ليستهدف مستوى المقاومة 80.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 68.80 ومستوى المقاومة 76.00.