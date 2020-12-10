شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الصناعات الهندسية" يناقش مع وزيرة التجارة برنامج دعم المساندة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس سيبحث الاسبوع المقبل مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تفاصيل برنامج دعم المساندة التصديرية الجديد الذى من المتوقع تنفيذه فى الربع الأول من العام المقبل 2021 وسيتم وضع رؤية ومقترحات المجلس فى الإجراءات الجديدة قبل بداية تنفيذها بما يدعم من زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الصياد فى تصريح خاص لـ الخليج 365، أن الاجراءات الحكومية المعلنة من وزارة المالية فى صرف مستحقات الشركات المتأخرة من قيمة المساندة التصديرية هى رسالة قوية ومشجعة للمصدرين سواء للشركات المصرية أو العالمية التى تعمل فى مصر، والتى تعمل على زيادة الحصة التصديرية من القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها.

وقال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن الشركات المصدرة لم تحصل حتى الان على أى مبالغ مالية وحصلت الشركات على استمارات بالمبالغ المستحقة لهم ومن المتوقع أن يتم الصرف منتصف ديسمبر الجارى ويستمر الصرف حتى الربع الأول من العام القادم 2021، موضحا أن حجم المستحقات المتأخرة لشركات الصناعات الهندسية تصل إلى حوالى 3.5 مليار جنيه لـ 250 شركة تقدموا لصرف المتأخرات.

وقال أن المجلس سيناقش مع وزيرة التجارة ضرورة صرف مستحقات المصدرين فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات كاملا وبدون أى استقطاعات بالإضافة إلى صرف أى متأخرات فى حد أقصى 6 أشهر لمساعدة الشركات على زيادة حصتها التصديرية.

وأشار إلى صادرات الصناعات الهندسية التى شهدت ارتفاعا فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 رغم الأزمة التى يمر بها العالم من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا إلا أن الصناعات الهندسية استطاعت أن تحقق معدل نمو طفيف فى 4 أشهر اعتبارا من يوليو وحتى أكتوبر من العام الحالى 2020 بنحو 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الهندسية 870.3 مليون دولار فى مقابل 865 مليون دولار العام الماضى.