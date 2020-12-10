شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 239 فلس منخفضا بشكل كبير مقارنة بإغلاقه السابق، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يعكس إمكانية انخفاض السهم لمستويات قد تصل الى 205 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 255 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 235 بينما مستوى المقاومة هو 242 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط