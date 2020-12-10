شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 18٫70 فلس، وذلك بعدما لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 17٫50 فلس، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 21٫50 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.3 بينما مستوى المقاومة هو 19.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد