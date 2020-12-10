شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1٫92 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 1٫90 ريال،والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1٫80 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.94 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط