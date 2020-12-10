شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 10-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 9٫036 ريال، مصحوبا باستمرار تدني كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع،لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 8٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.99 وبين مستوى المقاومة هو 9.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد