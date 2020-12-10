شكرا لقرائتكم خبر عن «دورداش» تضيف 30 مليار دولار لقيمتها السوقية.. السهم يقفز 85% يوم الإدراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم «دورداش» الأمريكية في أول يوم تداول رسمي لأسهم الشركة في بورصة نيويورك، الأربعاء. وأصبحت شركة توصيل الطعام العملاقة محور حديث أسواق التدال مع ارتفاع السهم 86% من لحظة الإدراج ليغلق عند 189.51 دولار. وقفزت بذلك القيمة السوقية للشركة فوق 60 مليار دولار أي ضعف القيمة قبل الإدراج والتي كانت 30 مليار دولار. واستحوذت DoorDash؛ على اهتمام المستثمرين عبر سعيها لجمع 3.1 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي. وكانت الشركة رفعت نطاق الاكتتاب، إلى ما بين 90 و95 دولاراً للسهم، من نحو 85 دولاراً، وطرح الشركة 33 مليون سهم بسعر 100 دولار.