شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال 203 آلاف خط هاتف بين «اتصالات» و«دو» في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

انخفضت معدلات شكاوى خدمات الاتصالات على «اتصالات» و«دو» بنسبة 20% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، فيما أغلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ملف «الإنهاء المبكر» لعقود الاتصالات للأفراد والشركات بنهاية العام الجاري بنسبة 100%، والتي تسمح بالإنهاء المبكر لعقود خدمات الاتصالات المبرمة بين المستهلك والمرخص له عبر دفع تكلفة شهر واحد أو 1000 درهم.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريحات صحفية على هامش جيتكس 2020: إن معدلات الشكاوى على الطرف الثالث المتعلقة بالتطبيقات انخفضت العام الجاري بنسبة 80%، حيث ألزمت الهيئة المرخص لهم بتحديد مالك خط الهاتف المتحرك بتحديد سقف مالي لمشترياته من التطبيقات مثل: الألعاب أو النغمات أو المحتوى والتي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص لهم.

وأضاف المسمار، نصت تحديثات اللوائح الجديدة لحماية مشتركي خدمات الاتصالات في الدولة على حذف كلمة «غير محدودة» بالإضافة إلى إرسال نسخة من العقد قبل سريانه للمستهلك وكذلك إتاحة فترة 7 أيام لرجوع المشترك عن العقد بدون شرط جزائي، بالإضافة إلى إرسال نسخة من العقد للمشترك للموافقة الخطية قبل سريانه وعدم تقديم أي خدمة للمشترك دون تلقيه كود مخصص للخدمة قبل الاشتراك بها، وإلغاء خاصية استخدام النغمات المسجلة عند الاتصال بمجرد ضغط رقم معين لتفادي أية أخطاء.

الشكاوى والمحاسبة

وأكد المسمار أن الهيئة تقوم من جانبها بمحاسبة المشغلين حال كان الخطأ منها حيال الشكاوى المقدمة من المشتركين والتي تشمل تقديم إنذار للموظف الذي باع الخدمة للمشترك ولم يوضح له طبيعة الخدمة والالتزام المالي المترتب عليها بشفافية تامة، كما تصل الإجراءات التي تقوم بها الهيئة إلى حد إغلاق المنافذ الخارجية التي غررت بالمشترك.

طلبات النقل

وأوضح المسمار، أنه تم إنجاز أكثر من 1.5 مليون طلب لنقل أرقام الهواتف المتحركة للمشتركين بين «اتصالات» و«دو»، منذ العام 2013، فيما شهد العام الجاري وحدة انتقال 203 آلاف رقم بين الشركتين، مشيراً إلى أن هذه النسبة تتماشى مع المعايير العالمية والتي تتراوح بين 1 و3% فيما تبلغ في الدولة حالياً مايقارب2% من إجمالي المشتركين. وأضاف أن خدمة الانتقال بنفس الرقم للمشغل الآخر أتاحت خيارات أفضل للمشتركين والاستفادة من خدمات الشركة الأخرى مجاناً ودون قيود، الأمر الذي عزز من معايير المنافسة بين المشغلين.

5 تطبيقات لخدمات بروتوكول الصوت

أكد المهندس ماجد المسمار أن «الهيئة» لم تتلق حتى الآن أية طلبات جديدة من شركات مختصة بتقديم الخدمات القائمة على بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، مشيراً إلى أن التطبيقات المسموح لها بتقديم تلك الخدمات لدى شركتي «اتصالات» و«دو» فقط والتي توفر نحو 5 تطبيقات لهذا النوع من المحادثات.