شكرا لقرائتكم خبر عن «إيـدج» الأولـى إقليمـياً ضمن أكـبر 25 شـركة عسـكرية في العـالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إيدج»، الأربعاء، عن تصنيفها ضمن قائمة أكبر 25 شركة للتوريدات العسكرية على مستوى العالم، وفقاً لبيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، المركز البحثي المتخصّص بتحليل بيانات الإنفاق العسكري وتجارة الأسلحة، إلى جانب تخصّصات أخرى تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.

يأتي ذلك، تزامناً مع احتفالها بذكرى مرور عام على تأسيس الشركة الإماراتية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ويُعدّ دخول «إيدج» في هذا التصنيف إضافة جديدة تُعزز مكانة الإمارات، والمنطقة بشكل عام، باعتبارها المرة الأولى التي تُضاف فيها إحدى شركات الشرق الأوسط إلى تصنيف أكبر مصنّعي المعدّات الأصلية والمزوّدين الأمنيين على نطاق العالم. ومن أهم الشركات الأخرى ضمن التصنيف الجديد؛ «لوكهيد مارتن»، وشركة صناعة الطيران الصينية «أفيك»، و«باي سيستمز»، و«ثاليس»، و«ألماز-أنتي» و«رولز رويس». وأظهرت بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية التي قدمتها الشركات ال 25 على القائمة، بلغت 361 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وسجلت «إيدج» نسبة 1.3% من إجمالي مبيعات الأسلحة. وبالمناسبة، قال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في (إيدج): «تزامناً مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس مجموعتنا، نفخر بتصنيف «إيدج» كأول شركة في الشرق الأوسط تضاف إلى قائمة أكبر 25 شركة عسكرية على مستوى العالم، وفق تصنيف معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام». وأضاف البناي: «مهدت التكنولوجيا المتقدمة أمامنا طريقاً للازدهار، والتميز بالقوة والمرونة والابتكار في عصر الحروب الهجينة. ومع مواصلة سعينا نحو ترسيخ القدرات السيادية لدولة الإمارات، وتطوير شراكاتنا العالمية لتعزيز نمو الصادرات، نحن متحمسون لمعرفة ما يحمله المستقبل لنا من مستجدات». وتواصل «إيدج» استراتيجيتها الطموحة التي تُركز على معالجة تهديدات الأمن القومي التي تتكيف مع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما تسعى لتعزيز قدراتها الحالية في مجال البحث والتطوير الصناعي، والدفع نحو التكنولوجيا لتنمية الصادرات، مع إعطاء الأولوية لتحويل القدرات التكنولوجية المتقدمة في البلاد، بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة لعصرنا الرقمي.

تأسست «إيدج» في 5 من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتُقدم خبرتها ضمن خمسة قطاعات رئيسية تشمل: المنصّات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام. وتسعى المجموعة لبناء تصور عصري جديد للقدرات يقوم على الابتكار المتكامل والريادة التكنولوجية، مع التركيز على البحث والتطوير كمحور أساسي للأعمال.