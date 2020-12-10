شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنسبة 3% أدنى 24 دولاراً للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الفضة خلال تداولات يوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى الترقب في الأسواق لمستجدات حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.



كان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد تقدم بمقترح إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بحزمة مالية قدرها 916 مليار دولار إلى رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي".



وفي سياق منفصل، سجلت الولايات المتحدة 200 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة فقط مما رفع إجمالي الإصابات في أمريكا إلى 15.2 مليون حالة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 3% أو ما يعادل 75 سنتاً وأغلق المعدن النفيس عند 23.99 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس عند 24.755 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.695 دولار.