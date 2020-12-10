شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: تعميق المكون المحلى فى الصناعة يتطلب خفض سعر مدخلات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون المحلى فيها يتطلب توافر معدات تكنولوجية حديثة، يمكن من خلال الخروج بمنتجات بها نسب مكون محلى كبيرة، وقادرة على المنافسة داخليا وخارجيا.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن مكونات الصناعة الوطنية لابد لها من وجود مكينات حديثة يمكن من خلالها تحقيق التكامل الإنتاجى، لافتا إلى أن سعر استيراد المكون الإنتاجي قد يكون مرتفع وهو ما ينعكس على السعر النهائي للمنتج، لذلك توفير مكينات لإنتاج المكون المحلى والداخلى في الصناعات الهندسية يمكن من خفض سعرها.

وأشار محمد المهندس إلى أن تعميق الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى فيها، يتطلب أولا خفض سعر مدخلات الإنتاج، والتي أغلبها يكون مستورد، لذلك لابد العمل على توفير كل إمكانيات إنتاج المكونات المحلية داخل السوق المصرى وليس الاعتماد فقط على الاستيراد من الخارج.

وشهدت صادرات الصناعات الهندسية ارتفاع فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 رغم الأزمة التى يمر بها العالم من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا إلا أن الصناعات الهندسية استطاعت أن تحقق معدل نمو طفيف فى 4 أشهر اعتبارا من يوليو وحتى أكتوبر من العام الحالى 2020 بنحو 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الهندسية 870.3 مليون دولار فى مقابل 865 مليون دولار العام الماضى.