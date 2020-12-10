شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة 7 جنيها بسوق الصاغة فى مصر، ليسجل سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 800 جنيها للجرام دون إضافة سعر المصنعية، ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر.

أسعار الذهب اليوم..

سعر الذهب عيار 18 سجل 685.71 جنيه

سعر الذهب عيار 21 سجل 800 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل 914.28 جنيه

سعر الجنيه الذهب 6400 جنيها

اونصة الذهب 1828 دولار

هبوط الذهب جاء عقب صعود أسهم أوروبا قبل محادثات حاسمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأغلقت الأسهم الأوروبية دون على مستوياتها للجلسة الأربعاء في ظل انحسار الحماس حيال تحفيز مالي أمريكي محتمل والتفاؤل باللقاح، بينما يرقب المستثمرون ما ستسفر عنه محادثات حاسمة للتوصل إلى اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وختم المؤشر ستوكس 600 الأوروبى معاملات اليوم عند ذروته منذ فبراير شباط لكنه قلص مكاسبه إلى 0.3 بالمئة، وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 الغني بأسهم الشركات المصدرة 0.1 بالمئة بعد قفزة وصلت إلى واحد بالمئة وسط صعود الجنيه الإسترليني قبيل اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى بروكسل الساعة 1930 بتوقيت جرينتش، تأتي المحاولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بخصوص تجارة سنوية حجمها نحو تريليون دولار بعد فشل جميع المحادثات السابقة. وحتى مع تشكك المسؤولين حيال إمكانية إبرام اتفاق قبل ثلاثة أسابيع فحسب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تمسك المحللون بالأمل.

وقال أوليفر برينان، كبير إستراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى تي.إس لومبارد، "في حين ليس للمرء أن يتوقع... أن يحقق جونسون أي اختراقات مع فون دير لاين الليلة..فإن ضم المفاوضين فروست وبارنييه إلى قائمة الضيوف هو علامة إيجابية.

وسيؤدي عدم إبرام اتفاق إلى تكدسات عند الحدود واضطرابات بأسواق المال وتعطل شبكات الإمداد الدقيقة عبر أوروبا وما وراءها، وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.5 بالمئة، لكنه نزل عن ذروة ثلاثة أشهر.

أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات الألمانية دون المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، لكن التجارة الخارجية دعمت أكبر اقتصاد أوروبي في مستهل الربع الأخير من السنة في وقت يعاني فيه لتفادي تجدد الانكماش.